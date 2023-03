Semi-marathon international de Lille Place de la République Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Semi-marathon international de Lille Place de la République, 19 mars 2023, Lille. Semi-marathon international de Lille Dimanche 19 mars, 09h00 Place de la République sur inscription Rendez-vous dimanche 19 mars 2023 pour participer ou encourager les coureurs !

Le semi-marathon de Lille revient sur un parcours extrêmement roulant.

Le parcours en plein centre-ville empruntera les plus belles artères de la ville, le Boulevard de la Liberté, le Boulevard Vauban ou encore Louis XIV qui feront du semi-marathon de Lille l’un des plus rapides du monde !

Tout comme les 5 et 10km qui permettront d’exploser des records. Au programme :

9h : départ du semi-marathon

11h15 : départ du 10 kms

12h30 : départ du 5 kms

Plus d'informations et inscriptions à cette adresse : https://semimarathondelille.com Place de la République LILLE Lille 59013 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T13:00:00+01:00

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T13:00:00+01:00 Daniel RAPAICH-DICOM-Ville de Lille

