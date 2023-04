MARCHÉ DE NOËL ET FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS Place de la République, 9 décembre 2023, Ligny-en-Barrois.

Festivités de fin d’année : au programme marché de Noël toute la journée sur la Place de la République, défilé des chars de Saint-Nicolas dans les rues de la ville en fin d’après-midi et animations.. Tout public

Samedi 2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Place de la République

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



End of the year festivities: Christmas market all day long on the Place de la République, parade of Saint-Nicolas floats in the streets of the city at the end of the afternoon and animations.

Fiestas de fin de año: mercado navideño durante todo el día en la plaza de la República, desfile de carrozas de Saint-Nicolas por las calles de la ciudad al final de la tarde y animación.

Feierlichkeiten zum Jahresende: Auf dem Programm stehen der Weihnachtsmarkt den ganzen Tag über auf dem Place de la République, der Umzug der Nikolauswagen durch die Straßen der Stadt am späten Nachmittag und Unterhaltungsprogramme.

Mise à jour le 2023-03-06 par OT SUD MEUSE