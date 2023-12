MARCHÉ SEMI-NOCTURNE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE – LE MANS Place de la République Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 16:00:00

fin : 2024-08-22 20:00:00 La place de la République s’anime chaque jeudi à partir de 16 heures avec son marché semi-nocturne !.

La place de la République s'anime chaque jeudi à partir de 16 heures avec son marché semi-nocturne !

Après une journée de travail venez « goûter » un moment de convivialité en joignant l’utile à l’agréable ! Des étals de poissons, charcuterie polonaise, viennoiseries, fromages de chèvres, légumes, fruits, miel, confitures, escargots, saveurs du Sud, safran et divers. Tous les jeudis dès 16h. .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

