MARCHÉ DE NOËL DU MANS 2023 Place de la République Le Mans, 25 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le marché de Noël fait son retour place de la République, au Mans..

2023-11-25 fin : 2023-12-31 . .

Place de la République

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



The Christmas market is back on the Place de la République in Le Mans.

El mercado de Navidad vuelve a la plaza de la República de Le Mans.

Der Weihnachtsmarkt kehrt an den Place de la République in Le Mans zurück.

Mise à jour le 2023-11-18 par eSPRIT Pays de la Loire