MARCHÉ DE NOËL LAVÉRUNE Place de la République Lavérune, 9 décembre 2023, Lavérune.

Lavérune,Hérault

Après le succès de la 1ère édition, la municipalité prépare l’organisation du 2ème marché de noël « gourmand et créatif », en partenariat avec les commerçants.

L’évènement se déroulera sur la place de la république le samedi 09 décembre de 9H30 à 14H00..

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 14:00:00. .

Place de la République

Lavérune 34880 Hérault Occitanie



After the success of the 1st edition, the municipality is preparing the organization of the 2nd « gourmet and creative » Christmas market, in partnership with shopkeepers.

The event will take place on the Place de la République on Saturday, December 09, from 9:30 a.m. to 2:00 p.m.

Tras el éxito de la 1ª edición, el ayuntamiento se prepara para organizar el 2º mercado navideño « gourmet y creativo », en colaboración con los comerciantes locales.

El evento tendrá lugar en la plaza de la República el sábado 9 de diciembre de 9.30 a 14.00 horas.

Nach dem Erfolg des ersten Weihnachtsmarktes bereitet die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Geschäftsleuten die Organisation des zweiten Weihnachtsmarktes « gourmand et créatif » vor.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 9. Dezember von 9.30 bis 14.00 Uhr auf dem Place de la république statt.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT MONTPELLIER