Fêtes de Labenne – Dimanche 3 décembre Place de la République Labenne, 3 décembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Dimanche 3 décembre

11h Ouverture des manèges

10h30 Messe

11h30 Apéritif de clôture à la salle des fêtes

15H Spectacle théatral et intéractif pour enfants Loin du «conte »suivi d’un goûter

ENTRÉE GRATUITE.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sunday, December 3

11 a.m. Rides open

10:30 am Mass

11:30am Closing aperitif in the village hall

3pm Theatrical and interactive show for children Loin du « conte « followed by a snack

FREE ADMISSION

Domingo 3 de diciembre

11h Apertura de las cabalgatas

10h30 Misa

11.30h Aperitivo de clausura en la sala del pueblo

15H Espectáculo teatral e interactivo para niños Loin du « conte » seguido de una merienda

ENTRADA GRATUITA

Sonntag 3. Dezember

11 Uhr Eröffnung der Fahrgeschäfte

10.30 Uhr Messe

11.30 Uhr Abschließendes Aperitif in der Festhalle

15H Theatralische und interaktive Aufführung für Kinder Loin du « conte « gefolgt von einem Imbiss

FREIER EINTRITT

