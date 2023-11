Fêtes de Labenne- Samedi 2 décembre Place de la République Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Landes Fêtes de Labenne- Samedi 2 décembre Place de la République Labenne, 2 décembre 2023, Labenne. Labenne,Landes Samedi 2 décembre

14h Ouverture des manèges

14h/17h30 Animations Espace Jeunes

20h/1h30 Soirée Axoa.

Place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, December 2nd

2pm Rides open

2pm/17.30pm Espace Jeunes entertainment

8pm/1.30pm Axoa Evening Sábado 2 de diciembre

14.00 h Apertura de las atracciones

14.00/17.30 Animación en el Espacio Jóvenes

20.00 h 13.30 h Velada Axoa Samstag, 2. Dezember

14 Uhr Eröffnung der Fahrgeschäfte

14h/17h30 Animationen Espace Jeunes

