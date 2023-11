Fêtes de Labenne – Ouverture des fêtes vendredi 1 décembre Place de la République Labenne, 1 décembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Début des festivités le vendredi avec l’ouverture de la fête foraine dès 16H.

18h30 Venue de Saint Nicolas au balcon de la Mairie

19h15 Feu d’artifice tiré depuis la cour de l’école Yves Ulysse,

Dès 20h Apéritif d’ouverture & soirée pub avec bières et burgers à la Salle des Fêtes.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 01:30:00. .

Place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Festivities begin on Friday with the opening of the funfair at 4pm.

18:30 Saint Nicolas arrives on the balcony of the Town Hall

7:15 pm Fireworks from the courtyard of the Yves Ulysse school,

From 8pm Opening aperitif & pub night with beers and burgers at the Salle des Fêtes

Las fiestas comienzan el viernes con la inauguración del parque de atracciones a las 16.00 horas.

18.30 h Llegada de San Nicolás al balcón del Ayuntamiento

19.15 h Fuegos artificiales desde el patio de la escuela Yves Ulysse,

A partir de las 20.00 h Aperitivo de apertura y noche de pub con cervezas y hamburguesas en la Sala de Fiestas

Beginn der Feierlichkeiten am Freitag mit der Eröffnung des Jahrmarkts ab 16 Uhr.

18.30 Uhr Der Heilige Nikolaus tritt auf den Balkon des Rathauses

19.15 Uhr Feuerwerk vom Hof der Yves-Ulysse-Schule aus,

Ab 20 Uhr Eröffnungsaperitif und Pub-Abend mit Bier und Burgern in der Salle des Fêtes

Mise à jour le 2023-11-17 par OTI LAS