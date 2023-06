Marché du terroir Eté Place de la République Labenne, 20 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Le marché de Terroir de Labenne entre en mode festif pour l’été !

En plus des producteurs et artisans habituels vous découvrirez des créateurs locaux et pourrez vous restaurer sur place en profitant de concerts gratuits et variés..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 22:00:00. EUR.

Place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Labenne’s Marché de Terroir enters festive mode for summer!

In addition to the usual producers and craftsmen, you’ll discover local creators and be able to eat on site while enjoying a variety of free concerts.

El Marché de Terroir de Labenne se pone de fiesta este verano

Además de los productores y artesanos habituales, podrá descubrir diseñadores locales y disfrutar de diversos conciertos gratuitos.

Der « Marché de Terroir » in Labenne geht in den Festmodus für den Sommer über!

Neben den üblichen Produzenten und Handwerkern entdecken Sie lokale Designer und können vor Ort essen und sich an kostenlosen und abwechslungsreichen Konzerten erfreuen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OTI LAS