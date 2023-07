Concours de pétanque « 32 Doubles en quatre parties » Place de la République Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Landes Concours de pétanque « 32 Doubles en quatre parties » Place de la République Labenne, 9 juillet 2023, Labenne. Labenne,Landes Début de la compétition 08H30 Partie en 13 points ou 1 heures 30 mn

Engagement : 16 €

Partie gagné 20 €

Vainqueur 100 € – 2ème 60 €

3ème et 4ème 30 €.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Start of competition 08H30 13-point game or 1 hour 30 minutes

Entry fee: 16 ?

Game won 20 ?

Winner 100 ? – 2nd 60 ?

3rd and 4th 30 ? Inicio de la competición 08.30 Partido de 13 puntos o 1 hora y 30 minutos

Entrada: 16

Partida ganada 20€

Ganador 100 – 2º 60

3º y 4º 30 Beginn des Wettbewerbs 08H30 Spiel auf 13 Punkte oder 1 Stunde 30 min

Einsatz: 16 ?

Gewonnene Partie 20 ?

Sieger 100 ? – 2. Platz 60 ?

3. und 4. 30 ? Mise à jour le 2023-06-24 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Labenne, Landes Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Labenne Departement Landes Lieu Ville Place de la République Labenne

Place de la République Labenne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labenne/