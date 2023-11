Marché de Noël La Roche-Posay Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

Vienne Marché de Noël La Roche-Posay Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay, 16 décembre 2023, La Roche-Posay. Marché de Noël La Roche-Posay Samedi 16 décembre, 11h00 Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay Entrée libre Venez fêter Noël à La Roche-Posay lors du Marché de Noël sur la place de la République : artisanat, décoration, restauration à emporter sucrée et salée. > Toute la journée : Manège et pêche à la ligne

> La rencontre avec le Père Noël

> Un atelier maquillage pour les enfants

> Et d’autres surprises … Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 19 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

