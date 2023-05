Randonnées Off Road Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

Vienne Randonnées Off Road Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay, 24 juin 2023, La Roche-Posay. Randonnées Off Road Samedi 24 juin, 08h00 Place de la république La Roche Posay 86270 La Roche-Posay sous réservation Randonnée de 140 kms avec pique-nique, bivouac et repas le soir à Vicq sur Gartempe compris dans le tarif. Réservation exclusivement aux trail, maxi trail et quad.

Inscription obligatoire par téléphone ou mail :

Inscription obligatoire par téléphone ou mail :

06 20 68 98 28 / 06 82 05 61 01 / motardsaucoeurgenereux@gmail.com

