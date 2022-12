Marché de Noël à La Roche-Posay Place de la République La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Marché de Noël à La Roche-Posay Place de la République, 17 décembre 2022, La Roche-Posay. Marché de Noël à La Roche-Posay Samedi 17 décembre, 10h30 Place de la République

entrée libre

Venez fêter Noël à La Roche-Posay lors du Marché de Noël sur la place de la République : artisanat, décoration, restauration à emporter sucrée et salée. Place de la République Place de la République 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine > Toute la journée : Manège et pêche à la ligne

> La rencontre avec le Père Noël de 10h30 à 18h

> Un atelier sculptures sur ballon pour les enfants de 14h à 18h

> Un atelier maquillage pour les enfants de 14h à 18h

> Et d’autres surprises …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:30:00+01:00

2022-12-17T18:30:00+01:00 Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République 86270 LA ROCHE-POSAY Ville La Roche-Posay Age maximum 99 lieuville Place de la République La Roche-Posay Departement Vienne

Place de la République La Roche-Posay Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-posay/

Marché de Noël à La Roche-Posay Place de la République 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël à La Roche-Posay Place de la République Place de la République 17 décembre 2022 La Roche-Posay Place de la République La Roche-Posay

La Roche-Posay Vienne