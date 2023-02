Village des métiers d’art à Hyères Place de la République Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Village des métiers d’art à Hyères Place de la République, 1 avril 2023, Hyères. Village des métiers d’art à Hyères 1 et 2 avril Place de la République À l’occasion de cette manifestation, un village des métiers d’art est installé sur la place de la République. Y sont réunis des artisans d’art venus de toute la région. Place de la République Hyeres Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Ville d’art et d’histoire, Hyères a naturellement vocation à participer aux Journées européennes des métiers d’art.

Cette manifestation s’articule autour de plusieurs actions. – La ville aménage depuis 2016 un parcours des arts dans le centre historique. Plus d’une trentaine d’ateliers accueillent désormais majoritairement des artisans d’art. Ces ateliers ainsi que ceux présents sur l’ensemble du territoire de la commune, seront ouverts pendant le week-end des Journées européennes des métiers d’art, chacun présentant son savoir-faire et certains proposant au public des ateliers : céramiste, couturière, créateurs de luminaires, sellier, joailliers, tapissiers décorateurs, vitrailliste, luthier, peintre sur bois, vanniers… – À l’occasion de cette manifestation , un village des métiers d’art est installé sur la place de la République. Y sont réunis des artisans d’art venus de toutes la région, présents pour faire découvrir des métiers différents de ceux exercés par les artisans du parcours des arts : fabrication de santons, reliure, émail, calligraphie, couture, sculpture sur bois, broderie, imprimerie… Démonstrations et ateliers aiguiseront la curiosité et le plaisir public. – D’autres activités seront enfin destinées à amplifier l’attractivité de cette manifestation. Une exposition à la tour des Templiers et à la galerie des arts présentera les créations des artisans et artistes hyérois dans une scénographie soignée et design. Une déambulation musicale accompagnera les visiteurs tout au long du parcours des arts le samedi 1 et le dimanche 2 avril.

