Anima’car – Animation petites voitures électriques Place de la République Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Anima’car – Animation petites voitures électriques Place de la République Hendaye, 26 décembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Pour les enfants de 3 à 6 ans. Atelier maquillage et tattoo pour enfants. Stand avec barbe à papa offerte (dans limite des stocks disponibles)..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 17:30:00. .

Place de la République

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For children aged 3 to 6. Make-up and tattoo workshop for children. Free cotton candy (while stocks last). Para niños de 3 a 6 años. Taller de maquillaje y tatuajes para niños. Stand con algodón de azúcar gratis (hasta agotar existencias). Für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Schmink- und Tattoo-Workshop für Kinder. Stand mit kostenloser Zuckerwatte (solange der Vorrat reicht). Mise à jour le 2023-10-05 par Hendaye Tourisme & Commerce Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place de la République Hendaye latitude longitude 43.35828;-1.77478

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/