Marché gourmand Place de la République Haguenau, 6 avril 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Retrouvez des produits locaux et du terroir, pour un marché basé sur les circuits courts..

2024-04-06 fin : 2024-08-02 12:30:00. EUR.

Place de la République

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Find local and regional products, for a market based on the short circuits.

Encontrar productos locales y regionales, para un mercado basado en los circuitos cortos.

Finden Sie lokale und regionale Produkte für einen Markt, der auf kurzen Wegen beruht.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme de Haguenau