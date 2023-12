CONCERT DE NOËL Place de la République Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 20:00:00

fin : 2023-12-15 Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !.

L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert gratuit de Noël à 20h en l’Église Notre-Dame de Fresnay-sur-Sarthe le vendredi 15 décembre avec la Chorale Ophélia, Dames de Choeur et les classes de chant. Cheffes de choeur : Élodie HACHE et Karine CHESNOT-LIGERON. Accompagnement piano : Étienne KIHM. .

Place de la République Église Notre-Dame

Fresnay-sur-Sarthe 72130

