BALADE CONTEE DE FLORENSAC « AU FIL DES RUES… » Place de la République Florensac, 14 octobre 2023, Florensac.

Florensac,Hérault

Protégé par d’imposantes digues, le village conserve un patrimoine architectural riche et varié que Philipe Charleux, conteur vous fera découvrir lors de sa balade contée.

Afin de participer à l’animation, il est demandé aux participants de porter dans leur tenue vestimentaire un élément de couleur ROUGE..

Place de la République

Florensac 34510 Hérault Occitanie



Protected by imposing dykes, the village has a rich and varied architectural heritage that Philipe Charleux, storyteller, will help you discover during his storytelling walk.

In order to take part in the animation, participants are asked to wear a RED item in their clothing.

Protegido por imponentes diques, el pueblo conserva un rico y variado patrimonio arquitectónico, que el narrador Philippe Charleux le llevará en una visita guiada.

Para participar en el acto, los participantes deberán llevar una prenda ROJA.

Das von imposanten Deichen geschützte Dorf bewahrt ein reiches und vielfältiges architektonisches Erbe, das Ihnen der Märchenerzähler Philipe Charleux auf seinem Märchenspaziergang näher bringen wird.

Um an der Animation teilnehmen zu können, werden die Teilnehmer gebeten, in ihrer Kleidung ein Element in der Farbe ROT zu tragen.

