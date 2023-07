GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES 2023 – DIX-HUITIÈME ÉTAPE – FLORENSAC Place de la République Florensac, 25 août 2023, Florensac.

Florensac,Hérault

La Grande Tournée Hérault Vacances 2023 fait étape dans 19 communes héraultaises, avec un large panel d’activités ludo-sportives pour toute la famille et pas mal de nouveautés.

La dix-huitième étape de cette quatrième édition, se déroulera, le vendredi 25 août à Florensac, Place de la République..

2023-08-25 16:00:00 fin : 2023-08-25 20:00:00. .

Place de la République

Florensac 34510 Hérault Occitanie



The Grande Tournée Hérault Vacances 2023 is stopping off in 19 towns across the Hérault region, with a wide range of leisure and sporting activities for the whole family, plus a number of new features.

The eighteenth stage of this fourth edition will take place on Friday August 25 in Florensac, Place de la République.

La Grande Tournée Hérault Vacances 2023 hace escala en 19 ciudades y pueblos de la región del Hérault, con un amplio abanico de actividades lúdicas y deportivas para toda la familia, además de numerosas novedades.

La decimoctava etapa de esta cuarta edición tendrá lugar el viernes 25 de agosto en Florensac, Place de la République.

Die große Tournee Hérault Vacances 2023 macht in 19 Gemeinden des Departements Hérault Station und bietet eine breite Palette an Spiel- und Sportaktivitäten für die ganze Familie sowie zahlreiche Neuheiten.

Die 18. Etappe dieser vierten Ausgabe findet am Freitag, den 25. August, in Florensac, Place de la République, statt.

Mise à jour le 2023-07-06 par HERAULT SPORT