FÊTE NATIONALE – FLORENSAC Place de la République Florensac, 13 juillet 2023, Florensac.

Florensac,Hérault

Venez participer aux festivités de la Fête Nationale à Florensac ! Nombreuses animations, brasucades, retraite aux flambeaux, bal et buvettes !.

2023-07-13 fin : 2023-07-14 . .

Place de la République

Florensac 34510 Hérault Occitanie



Come and participate in the festivities of the National Holiday in Florensac! Many animations, brasucades, torchlight procession, ball and refreshment stands!

Participe en la Fiesta Nacional de Florensac Numerosas animaciones, brasucadas, desfile de antorchas, baile y chiringuitos

Nehmen Sie an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Florensac teil! Zahlreiche Animationen, Brasucades, Fackelzug, Tanz und Erfrischungsstände!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE