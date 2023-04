Marché provençal Place de la République, 1 janvier 2023, Flayosc.

Marché provençal à travers le village, nombreux produits du terroir, légumes, fruits, fromages, épices, charcuteries et des produits d’artisanat.

Tous les Lundis de 7h30 à 12h30.

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de la République

Flayosc 83780 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Provencal market throughout the village, many local products, vegetables, fruits, cheeses, spices, delicatessen and craft products.

Every Monday from 7.30am to 12.30pm

Mercado provenzal por el pueblo, muchos productos locales, verduras, frutas, quesos, especias, charcutería y artesanía.

Todos los lunes de 7.30 a 12.30

Provenzalischer Markt im ganzen Dorf, zahlreiche regionale Produkte, Gemüse, Obst, Käse, Gewürze, Wurstwaren und Kunsthandwerk.

Jeden Montag von 7:30 bis 12:30 Uhr

Mise à jour le 2020-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon