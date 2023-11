Marché de Noël Place de la République Étoile-sur-Rhône, 16 décembre 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Venez nous rejoindre pour 2 jours de féérie et d’animations !



Restauration sur place..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Place de la République Salle polyvalente

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and join us for 2 days of enchantment and entertainment!



Catering on site.

¡Ven y únete a nosotros durante 2 días de diversión y entretenimiento!



Catering in situ.

Kommen Sie zu uns und erleben Sie zwei Tage voller Zauberei und Unterhaltung!



Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme