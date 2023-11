Diner dansant Place de la République Étoile-sur-Rhône, 18 novembre 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Diner dansant au profit des enfants du Liban, du Soudan du sud, d’Égypte par l’intermédiaire de l’association » Opération Orange de Sœur Emmanuelle « .



Animé par le groupe Canel Wine Pear..

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place de la République Salle polyvalente

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dinner-dance to benefit children in Lebanon, South Sudan and Egypt through the association « Opération Orange de S?ur Emmanuelle ».



Hosted by Canel Wine Pear.

Cena con baile en ayuda de los niños de Líbano, Sudán del Sur y Egipto a través de la asociación « Opération Orange de S?ur Emmanuelle ».



Organizado por el grupo Canel Wine Pear.

Tanzdinner zugunsten von Kindern im Libanon, im Südsudan und in Ägypten über den Verein « Operation Orange von Schwester Emmanuelle ».



Unterhalten von der Gruppe Canel Wine Pear.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme