Les soirées de la Place – Concert : Les Z’Enchanteuses Place de la République Étoile-sur-Rhône, 25 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Les Z’Enchanteuses, ce sont deux chanteuses et amies d’enfance, un duo vocal enjoué, un look glamour, une pointe de gaité, deux voix limpides qui vous feront voyager.



On espère vous y voir nombreux !.

2023-07-25 19:00:00 fin : 2023-07-25 . .

Place de la République

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Z’Enchanteuses are two singers and childhood friends, a playful vocal duo, a glamorous look, a touch of gaiety, two clear voices that will take you on a journey.



We hope to see many of you there!

Les Z’Enchanteuses son dos cantantes y amigas de la infancia, un dúo vocal juguetón con un aspecto glamuroso, un toque de alegría y dos voces claras que le llevarán de viaje.



¡Esperamos ver a muchos de ustedes!

Les Z’Enchanteuses, das sind zwei Sängerinnen und Freundinnen aus Kindertagen, ein verspieltes Gesangsduo, ein glamouröser Look, ein Hauch von Fröhlichkeit, zwei glasklare Stimmen, die Sie auf eine Reise mitnehmen werden.



Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen!

