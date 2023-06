Concert : Lemon Fly – Rock-Celtique Place de la République Étoile-sur-Rhône, 18 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Le groupe dijonnais « Lemon Fly » de Rock-Celtique sera présent à Étoile-sur-Rhône pour organiser un concert, qui vous fera voyager sur les terres bretonnes et irlandaises..

2023-07-18 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-18 . .

Place de la République

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rock-Celtique’s « Lemon Fly » band from Dijon will be in Étoile-sur-Rhône for a concert that will take you on a journey to the lands of Brittany and Ireland.

El grupo de Rock-Celtique Lemon Fly, de Dijon, estará en Étoile-sur-Rhône para ofrecer un concierto que le hará viajar a Bretaña e Irlanda.

Die Rock-Celtique-Band « Lemon Fly » aus Dijon wird in Étoile-sur-Rhône anwesend sein, um ein Konzert zu organisieren, das Sie auf eine Reise in die Bretagne und nach Irland mitnehmen wird.

