Marché hebdomadaire Place de la république Étoile-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône

Marché hebdomadaire Place de la république, 1 janvier 2023, Étoile-sur-Rhône. Grand marché le samedi matin (20 exposants)

Quelques commerçants le mercredi matin pour un petit ravitaillement (4-5 exposants).

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place de la république

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Big market on Saturday morning (20 exhibitors)

Some merchants on Wednesday morning for a small supply (4-5 exhibitors) Gran mercado el sábado por la mañana (20 expositores)

Algunos comerciantes el miércoles por la mañana para una pequeña oferta (4-5 expositores) Großer Markt am Samstagmorgen (20 Aussteller)

Einige Händler am Mittwochmorgen für eine kleine Verpflegung (4-5 Aussteller) Mise à jour le 2023-02-08 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Autres Lieu Place de la république Adresse Place de la république Ville Étoile-sur-Rhône Departement Drôme Lieu Ville Place de la république Étoile-sur-Rhône

Place de la république Étoile-sur-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etoile-sur-rhone/

Marché hebdomadaire Place de la république 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Place de la république Place de la république 1 janvier 2023 Place de la république Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône Drôme