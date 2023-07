Jardins d’été 2023 : abeilles et papillons ! Place de la République et divers quartiers de Caen Caen, 31 mai 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le festival des Jardins d’été de la Ville de Caen s’envole et se met au rythme des abeilles et papillons !

13 installations dont 9 en pleine terre en centre-ville et dans les quartiers seront une nouvelle fois l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la biodiversité et ses richesses.

13 climats au cœur des quartiers seront ainsi présentés dans leur ambiance paysagère d’origine, réunis en un bouquet final, place de la République.Gratuit, accessible à tous.

Vendredi 2023-05-31 fin : 2023-10-15 . .

Place de la République et divers quartiers de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



The Summer Garden Festival of the City of Caen takes flight and gets into the rhythm of bees and butterflies!

13 installations, 9 of which are in the ground in the city center and in the neighborhoods, will once again be an opportunity to discover or rediscover biodiversity and its riches.

13 climates in the heart of neighborhoods will be presented in their original landscaped setting, in a final bouquet in Place de la République

La fiesta estival de los jardines de la ciudad de Caen surca los cielos al ritmo de las abejas y las mariposas

13 instalaciones, 9 de ellas al aire libre en el centro de la ciudad y en los barrios, brindarán una vez más la oportunidad de descubrir o redescubrir la biodiversidad y sus riquezas.

13 climas en el corazón de los barrios se presentarán en su marco paisajístico original, reunidos en un ramillete final en la Place de la République

Das Festival der Sommergärten der Stadt Caen hebt ab und stellt sich in den Rhythmus der Bienen und Schmetterlinge!

13 Anlagen, davon 9 im Freiland, im Stadtzentrum und in den Stadtvierteln bieten wieder einmal die Gelegenheit, die biologische Vielfalt und ihre Reichtümer zu entdecken oder wiederzuentdecken.

13 Klimazonen im Herzen der Stadtviertel werden in ihrer ursprünglichen landschaftlichen Umgebung präsentiert und zu einem abschließenden Bouquet auf dem Place de la République vereint.Kostenlos, für alle zugänglich

