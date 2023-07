Fêtes de Sore Place de la République et dans les rues Sore, 4 août 2023, Sore.

Sore,Landes

Les fêtes de Sore se dérouleront du 04 aout au Dimanche 06 aout.

De nombreuses activités vous attendent : Baptême en hélicoptère, Tir à l’arc, concours de pétanque, course cycliste, bandas, feux d’artifice, bal musette ou disco…

Repas du Samedi soir et du Dimanche soir uniquement sur Réservation par SMS au 06 49 64 98 80.

2023-08-04 fin : 2023-08-06 00:00:00. .

Place de la République et dans les rues

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les fêtes de Sore will take place from August 04 to Sunday August 06.

Numerous activities await you: Helicopter baptisms, archery, pétanque competitions, cycle races, bandas, fireworks, bal musette or disco…

Saturday evening and Sunday evening meals only on reservation by SMS to 06 49 64 98 80

Las fiestas de Sore tendrán lugar del 04 de agosto al domingo 06 de agosto.

Le esperan numerosas actividades: Bautizos en helicóptero, tiro con arco, competiciones de petanca, carreras ciclistas, bandas, fuegos artificiales, bal musette o discoteca…

Cenas el sábado por la noche y el domingo por la noche sólo con reserva previa por SMS al 06 49 64 98 80

Das Fest in Sore findet vom 04. August bis Sonntag, den 06. August statt.

Zahlreiche Aktivitäten erwarten Sie: Helikopterflug, Bogenschießen, Boule-Wettbewerb, Radrennen, Bandas, Feuerwerk, Musette- oder Discoball…

Essen am Samstag- und Sonntagabend nur mit Reservierung per SMS unter 06 49 64 98 80

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Cœur Haute Lande