Noël à Caen : Marché Place de la République et boulevard Maréchal-Leclerc Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

A la recherche d’une idée cadeau ou d’une gourmandise ? Décoration, bijoux, beauté, accessoires, jeux pour enfants, produits du terroir… Une soixantaine de chalets colorés investissent le centre-ville de Caen. Le marché de Noël est ouvert : lundi de 14h à 19h30le mardi de 11h à 19h30le mercredi de 11h à 19h30le jeudi de 11h à 19h30 le vendredi de 11h à 21hle samedi de 11h à 21hle dimanche de 11h à 19h30

Attention : les 24 et 31 décembre, fermeture à 16h..

Vendredi 2023-11-25 fin : 2023-12-31 . .

Place de la République et boulevard Maréchal-Leclerc

Caen 14000 Calvados Normandie



Looking for a gift idea or a delicacy? Decoration, jewelry, beauty, accessories, children’s games, local produce… Some sixty colorful chalets take over downtown Caen. The Christmas market is open: Monday, 2pm to 7:30pmTuesday, 11am to 7:30pmWednesday, 11am to 7:30pmThursday, 11am to 7:30pmFriday, 11am to 9pmSaturday, 11am to 9pmSunday, 11am to 7:30pm

Please note: on December 24 and 31, we close at 4pm.

¿Busca una idea para un regalo o una exquisitez? Decoración, joyería, belleza, accesorios, juegos infantiles, productos locales… Unos sesenta coloridos puestos toman el centro de Caen. Horario del mercado de Navidad: lunes, de 14:00 a 19:30hMartes, de 11:00 a 19:30hMiércoles, de 11:00 a 19:30hJueves, de 11:00 a 19:30hViernes, de 11:00 a 21:00hSábado, de 11:00 a 21:00hDomingo, de 11:00 a 19:30h

Atención: cerrado a las 16.00 h los días 24 y 31 de diciembre.

Sind Sie auf der Suche nach einer Geschenkidee oder einer Leckerei? Dekoration, Schmuck, Schönheit, Accessoires, Spiele für Kinder, regionale Produkte… Rund 60 farbenfrohe Hütten erobern die Innenstadt von Caen. Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet: Montag von 14:00 bis 19:30 UhrDienstag von 11:00 bis 19:30 UhrMittwoch von 11:00 bis 19:30 UhrDonnerstag von 11:00 bis 19:30 UhrFreitag von 11:00 bis 21:00 UhrSamstag von 11:00 bis 21:00 UhrSonntag von 11:00 bis 19:30 Uhr

Achtung: Am 24. und 31. Dezember wird um 16 Uhr geschlossen.

