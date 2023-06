Cet évènement est passé MANIFESTATION CONVIVIALE – LE MARDI DES 4 SAISONS Place de la République Essey-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle MANIFESTATION CONVIVIALE – LE MARDI DES 4 SAISONS Place de la République Essey-lès-Nancy, 27 juin 2023, Essey-lès-Nancy. Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle Le mardi des 4 saisons fête l’été. Les visiteurs y retrouveront, comme d’habitude, des étals de denrées alimentaires, où ils pourront soit déguster sur place, soit emporter, et également des stands dédiés à l’artisanat avec une animation musicale assurée par le groupe Norest avec des reprises pop rock.

Rendez-vous donc le 27 juin, à la sortie de l’école, à partir de 16h30, place de la République (devant la mairie).. Tout public

Mardi 2023-06-27 à 16:30:00 ; fin : 2023-06-27 20:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-06-21 par DESTINATION NANCY Détails Catégories d’Évènement: Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Essey-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Place de la République Essey-lès-Nancy

Place de la République Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essey-les-nancy/