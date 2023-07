Marchez « Dans les pas d’Emile… » pour découvrir l’histoire de la commune mais aussi son présent Place de la République Essey-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Marchez « Dans les pas d’Emile… » pour découvrir l’histoire de la commune mais aussi son présent Place de la République Essey-lès-Nancy, 16 septembre 2023, Essey-lès-Nancy. Marchez « Dans les pas d’Emile… » pour découvrir l’histoire de la commune mais aussi son présent Samedi 16 septembre, 18h30 Place de la République A travers le livre de Jean Castelli, « Dans les pas d’Emile », l’Association Essey l’Histoire nous propose une promenade dans Essey-lès-Nancy entre passé et présent, pour retracer l’histoire de la commune, des Leuques à aujourd’hui. Place de la République Place de la République, 54270 Essey-les-Nancy Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est Porte verte du Grand Nancy, à l’est de l’agglomération, Essey-lès-Nancy a développé des zones d’activités commerciales très importantes. Essey-lès-Nancy partage la butte Sainte Geneviève avec la commune de Dommartemont. Cet ancien oppidum celtique surplombe la vallée de la Meurthe et offre un panorama remarquable ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

