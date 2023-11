Marché de Noël Place de la République Entraygues-sur-Truyère, 10 décembre 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Divers stands d’artisanat et de produits locaux pour des idées cadeaux, animations musicales et balade en calèche (repli au gymnase si mauvais temps),.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Place de la République

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



Various stalls selling local crafts and products for gift ideas, musical entertainment and horse-drawn carriage rides (fallback to the gymnasium in case of bad weather),

Varios puestos de artesanía y productos locales para ideas de regalos, animación musical y un paseo en coche de caballos (el gimnasio será el lugar de celebración en caso de mal tiempo),

Verschiedene Stände mit Kunsthandwerk und lokalen Produkten für Geschenkideen, musikalische Unterhaltung und eine Kutschfahrt (Rückzug in die Turnhalle bei schlechtem Wetter),

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Terres d’Aveyron