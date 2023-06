PANORAMA RÉPUBLIQUE place de la République Elbeuf, 5 octobre 2022, Elbeuf.

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30 place de la République Gratuit sur inscription

Dorian Guérin et Delphine Boeschlin ont posé leurs valises dans le quartier République d’Elbeuf-sur-Seine à l’occasion d’une résidence d’architecture. Pour comprendre le fonctionnement et l’identité de ce quartier en pleine rénovation, ils se sont promenés dans chaque recoin, à la recherche d’informations et de trésors cachés. Ouvrez l’œil et vous verrez où et comment ces constructeurs, ces tisseurs de lien social sont intervenus dans le quartier.

Intervenants : Dorian Guérin, architecte, constructeur et Delphine Boeschlin, graphiste, plasticienne.

RDV place de la République – 20 min à pieds, 6 min en vélo depuis la gare d’Elbeuf – Saint-Aubin – Réseau Astuce : Bus B et C, arrêt Sevestre Aîné

©Dorian Guérin et Delphine Boeschlin