36ème Fête de la châtaigne Place de la république Éguzon-Chantôme, 31 octobre 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Un voyage au cœur de la châtaigne pour s’approprier ce fruit, de son origine et de sa récolte dans la commune jusqu’à sa transformation et sa dégustation, le tout dans une aventure culturelle, gustative et sportive..

2023-10-31 à ; fin : 2023-11-01 18:00:00. EUR.

Place de la république

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



A journey to the heart of the chestnut to appropriate this fruit, from its origin and its harvest in the town to its processing and tasting, all in a cultural, gustatory and sporting adventure.

Un viaje al corazón de la castaña, desde su origen y recolección en el municipio hasta su transformación y degustación, toda una aventura cultural, gustativa y deportiva.

Eine Reise ins Herz der Kastanie, um sich diese Frucht anzueignen, von ihrem Ursprung und ihrer Ernte in der Gemeinde bis hin zu ihrer Verarbeitung und Verkostung, das Ganze in einem kulturellen, geschmacklichen und sportlichen Abenteuer.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Creuse