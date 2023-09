Octobre rose à Eguzon Place de la République Éguzon-Chantôme, 8 octobre 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Octobre rose à Eguzon, marche familiale de 6 km, baptême de voiture ancienne.. en faveur de la Ligue contre le cancer..

2023-10-08 fin : 2023-10-08

Place de la République

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Pink October in Eguzon, 6km family walk, vintage car christening… in aid of the Ligue contre le cancer.

Octubre rosa en Eguzón, marcha familiar de 6 km, bautizo de coches antiguos… a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Rosa Oktober in Eguzon, Familienwanderung von 6 km, Oldtimertaufe… zugunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Vallée de la Creuse