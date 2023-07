Championnat de France des confituriers Place de la République Éguzon-Chantôme, 21 juillet 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Seconde édition du Championnat de France des Confituriers à Eguzon, marché des artisans..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Place de la République

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Second edition of the Championnat de France des Confituriers in Eguzon, craftsmen’s market.

Segunda edición del Championnat de France des Confituriers en Eguzon, mercado de artesanos.

Zweite Ausgabe der französischen Meisterschaft der Konfitürenhersteller in Eguzon, Handwerkermarkt.

