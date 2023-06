Brocante et festivités du 14 juillet Place de la République Éguzon-Chantôme, 14 juillet 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Un programme riche vous est proposé tout au long de la journée du 14 juillet à Eguzon, brocante, repas concert, bal des pompiers et f

16 h 12

et avant le feu d’artifice il y aura musique et « repas » sur la place de la côtelette.

Place de la République

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



A rich program is offered throughout the day of July 14 in Eguzon, brocante, concert meal, firemen’s ball and f

16 h 12

and before the fireworks there will be music and a « meal » on the place de la côtelette

Eguzón acogerá el 14 de julio un rico programa de actos que incluye un mercadillo, una comida concierto, un baile de bomberos y una f

16 h 12

y antes de los fuegos artificiales habrá música y una « comida » en la plaza de la Côtelette

Ein reichhaltiges Programm wird Ihnen den ganzen Tag über am 14. Juli in Eguzon angeboten: Flohmarkt, Konzertmahlzeit, Feuerwehrball und f

16 h 12

und vor dem Feuerwerk gibt es Musik und « Essen » auf dem Place de la côtelette

