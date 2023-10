MARCHÉ DE NOËL ECOMMOY Place de la République Écommoy, 10 décembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Marché de Noël d’Ecommoy, le dimanche 10 décembre. Sur la place de la République, de 10h à 18h. Artflex animera la journée avec ses échassiers puis cloturera la journée avec un spectacle de pyrotechnie..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Place de la République

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Ecommoy Christmas Market, Sunday December 10. On Place de la République, from 10am to 6pm. Artflex will liven up the day with stilt-walkers, then close with a pyrotechnics show.

Mercado de Navidad de Ecommoy, domingo 10 de diciembre. En la plaza de la República, de 10:00 a 18:00 horas. Artflex animará la jornada con sus zancudos y cerrará el día con un espectáculo pirotécnico.

Weihnachtsmarkt in Ecommoy, Sonntag, den 10. Dezember. Auf dem Place de la République, von 10 bis 18 Uhr. Artflex wird den Tag mit seinen Stelzenläufern beleben und dann den Tag mit einer Pyrotechnik-Show abschließen.

Mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire