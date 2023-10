FÊTE DE L’AUTOMNE Place de la République Écommoy, 4 novembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Fête de l’Automne, le samedi 4 novembre de 10h à 17h sur la place de la République, à Ecommoy. De nombreuses animations seront proposées sur cette journée : concours de la soupe, Landart, pièce de théâtre….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:30:00. .

Place de la République

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Fête de l’Automne, Saturday November 4 from 10am to 5pm on Place de la République, Ecommoy. The day will feature a number of activities, including a soup competition, Landart and a play…

Festival de Otoño, sábado 4 de noviembre de 10.00 a 17.00 horas en la plaza de la República de Ecommoy. Habrá muchas actividades de ocio, como un concurso de sopas, un landart y una obra de teatro.

Herbstfest am Samstag, den 4. November, von 10 bis 17 Uhr auf dem Place de la République in Ecommoy. An diesem Tag werden zahlreiche Animationen angeboten: Suppenwettbewerb, Landart, Theaterstück…

