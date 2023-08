Halloween Place de la République Dives-sur-Mer, 31 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Perfectionnez votre costume par une séance de maquillage, avant le début du concours de déguisements. Un clown jongleur musicien vous attendra sous les halles pour vous jouer ses tours à 16h30 !.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Place de la République

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Meet at the Ranch at 3pm for a face painting stand, before the parade starts at 3:30pm all over town! A magician will be waiting for you to play his tricks at 4:30 pm!

Perfeccione su disfraz con una sesión de maquillaje antes de que comience el concurso de disfraces. ¡Un payaso, malabarista y músico te estará esperando bajo el mercado cubierto para realizar sus trucos a las 16:30!

Perfektionieren Sie Ihr Kostüm mit einer Schminkstunde, bevor der Kostümwettbewerb beginnt. Ein jonglierender Clown mit Musik erwartet Sie in den Markthallen, um Ihnen um 16:30 Uhr seine Tricks vorzuführen!

