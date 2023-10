Marché de Noël Place de la République Die, 9 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Commerçants, artisans, artistes et associations se réunissent pour vous proposer des cadeaux de Noëls originaux et locaux.

Programme à venir.

Inscription pour les exposants avant le 5 novembre..

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Place de la République

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Shopkeepers, craftsmen, artists and associations get together to offer you original, local Christmas gifts.

Program to follow.

Exhibitor registration by November 5.

Comerciantes, artesanos, artistas y asociaciones se reúnen para ofrecerle regalos de Navidad originales y locales.

Programa por determinar.

Los expositores deben inscribirse antes del 5 de noviembre.

Händler, Handwerker, Künstler und Vereine versammeln sich, um Ihnen originelle und lokale Weihnachtsgeschenke anzubieten.

Programm wird noch bekannt gegeben.

Anmeldung für Aussteller bis zum 5. November.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme du Pays Diois