Concert – Les Mell’s Place de la République Die, 9 décembre 2023 07:00, Die.

Die,Drôme

C’est l’histoire de trois nanas, qui chantent et s’accompagnent pour vous transporter dans un univers swing. Laissez vous embarquer dans une ambiance rétro avec des reprises actuelles, un répertoire varié et réarrangé à la façon « Mell’s » version Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de la République

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s the story of three chicks, who sing and accompany each other to transport you into a swinging universe. Let yourself be carried away in a retro atmosphere, with contemporary covers and a varied repertoire rearranged in the « Mell’s » Christmas style.

Es la historia de tres chicas que cantan y se acompañan para transportarte a un mundo de swing. Déjate llevar en un ambiente retro con versiones contemporáneas, un repertorio variado y una versión navideña de « Mell’s ».

Es ist die Geschichte von drei Nanas, die singen und sich selbst begleiten, um Sie in ein Swing-Universum zu entführen. Lassen Sie sich in eine Retro-Atmosphäre mit aktuellen Coverversionen versetzen, ein abwechslungsreiches Repertoire, das nach Art der « Mell’s » in der Weihnachtsversion neu arrangiert wurde.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Pays Diois