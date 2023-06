Marché des potier.e.s de Die Place de la république Die, 10 août 2023, Die.

Die,Drôme

Lors de ce 20ème marché de potier.e.s de Die , 45 potièr.e.s et céramistes venu.e.s de toute la France viennent exposer et vendre leur travail.

La journée entière est dédiée à la céramique avec des animations gratuites pour petits et grands..

2023-08-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-10 19:00:00. .

Place de la république

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At the 20th Die potter’s market, 45 potters and ceramists from all over France come to exhibit and sell their work.

The whole day is dedicated to ceramics, with free events for young and old.

En el 20º Mercado de la Cerámica, 45 alfareros y ceramistas de toda Francia expondrán y venderán sus obras.

Todo el día dedicado a la cerámica, con actos gratuitos para todas las edades.

Auf dem 20. Töpfermarkt in Die stellen 45 Töpfer und Keramiker aus ganz Frankreich ihre Arbeiten aus und verkaufen sie.

Der ganze Tag ist der Keramik gewidmet, mit kostenlosen Animationen für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme du Pays Diois