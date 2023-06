Défilé – Créateurs Die place de la République, Die Die, 17 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Seconde édition du défilé de mode éthique et seconde main « édition été 2023 »..

2023-06-17 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

place de la République, Die

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Second edition of the ethical and second-hand fashion show « édition été 2023 ».

Segunda edición del desfile de moda ética y de segunda mano « Summer 2023 Edition ».

Zweite Ausgabe der Modenschau für ethische und Second-Hand-Mode « Ausgabe Sommer 2023 ».

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Pays Diois