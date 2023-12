Randonnée semi-nocturne dans le cadre du Téléthon Place de la République Clémont Catégories d’Évènement: Cher

Clémont Randonnée semi-nocturne dans le cadre du Téléthon Place de la République Clémont, 16 décembre 2023, Clémont. Clémont Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 La commune de Clémont organise une randonnée semi-nocturne dans le cadre du Téléthon..

La commune de Clémont organise une randonnée semi-nocturne dans le cadre du Téléthon.

Inscriptions sur place 5 EUR.

Place de la République

Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE Détails Catégories d’Évènement: Cher, Clémont Autres Code postal 18410 Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Clémont Departement Cher Lieu Ville Place de la République Clémont Latitude 47.5678106 Longitude 2.3043498 latitude longitude 47.5678106;2.3043498

Place de la République Clémont Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clemont/