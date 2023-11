Marché de Noël de Châteauroux centre-ville Place de la République Châteauroux, 9 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Marché de Noël place de la République et place Monestier à Châteauroux du 9 au 24 décembre..

Mercredi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-24 19:00:00. EUR.

Place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market at Place de la République and Place Monestier in Châteauroux from December 9 to 24.

Mercado de Navidad en la plaza de la República y en la plaza Monestier de Châteauroux, del 9 al 24 de diciembre.

Weihnachtsmarkt auf dem Place de la République und dem Place Monestier in Châteauroux vom 9. bis 24. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme