CONCERT AU CHŒUR DES HALLES Place de la république Château-Gontier-sur-Mayenne, 21 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Le troisième concert « Au chœur des halles » de l’année 2023 se déroulera jeudi 21 décembre, à Château-Gontier-sur-Mayenne..

2023-12-21

Place de la république les Halles du centre-ville

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



The third « Au ch?ur des halles » concert of 2023 takes place on Thursday December 21, in Château-Gontier-sur-Mayenne.

El tercer concierto « Au chœur des halles » de 2023 se celebra el jueves 21 de diciembre en Château-Gontier-sur-Mayenne.

Das dritte Konzert « Au ch?ur des halles » des Jahres 2023 findet am Donnerstag, den 21. Dezember, in Château-Gontier-sur-Mayenne statt.

