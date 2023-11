VISITE GUIDÉE DE CAUX Place de la République Caux, 18 janvier 2024, Caux.

Caux,Hérault

Depuis la place de l’église vous découvrirez l’imposant clocher porche puis le lacis des ruelles médiévales ; un guide-conférencier guide vous livrera les secrets de curieuses sculptures. Depuis le clocher, vous découvrirez la coulée basaltique et la mosaïque des vignes et des oliviers..

2024-01-18 14:00:00 fin : 2024-01-18 . .

Place de la République

Caux 34720 Hérault Occitanie



From the church square you will discover the imposing bell tower and the medieval alleys; a guide will tell you the secrets of the curious sculptures. From the bell tower, you will discover the basalt flow and the mosaic of vineyards and olive trees.

Desde la plaza de la iglesia descubrirá el imponente campanario y las callejuelas medievales; un guía le contará los secretos de las curiosas esculturas. Desde el campanario, descubrirá la colada basáltica y el mosaico de viñedos y olivos.

Vom Kirchplatz aus können Sie den imposanten Glockenturm und dann das Gewirr der mittelalterlichen Gassen entdecken; ein Fremdenführer wird Sie in die Geheimnisse der kuriosen Skulpturen einweihen. Vom Glockenturm aus können Sie den Basaltfluss und das Mosaik der Weinberge und Olivenbäume entdecken.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE