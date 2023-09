FETE DU VIN NOUVEAU ET VIDE GRENIER Place de la République Caux, 29 octobre 2023, Caux.

Caux,Hérault

Participez à le fête du vin nouveau ainsi qu’au vide grenier organisé par Les Chats Libres de Caux et le Souvenir Français.

2023-10-29 08:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Place de la République

Caux 34720 Hérault Occitanie



Participe en la fête du vin nouveau y el vide grenier organizados por Les Chats Libres de Caux y el Souvenir Français

Nehmen Sie am Fest des neuen Weins sowie dem von Les Chats Libres de Caux und dem Souvenir Français organisierten Flohmarkt teil

Mise à jour le 2023-09-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE