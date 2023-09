ORCHESTRE DES SANS-SOUCI ET DES CARABINIERS DU PRINCE DE MONACO Place de la République Castelnaudary, 13 octobre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Venez fêter le centenaire de l’association de l’union musicale des Sans-Souci.

Orchestre des carabiniers du Prince de Monaco sous la direction du Major Olivier Drean et l’orchestre d’harmonie des Sans-Souci sous la direction de Jean-Pierre Néré..

2023-10-13 21:00:00 fin : 2023-10-13 . .

Place de la République

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Come and celebrate the centenary of the Union musicale des Sans-Souci association.

The Prince of Monaco’s Carabinieri Orchestra, conducted by Major Olivier Drean, and the Sans-Souci Wind Band, conducted by Jean-Pierre Néré.

Venga a celebrar el centenario de la unión musical Sans-Souci.

La Orquesta de Carabinieri del Príncipe de Mónaco dirigida por el comandante Olivier Drean y la Banda de Música Sans-Souci dirigida por Jean-Pierre Néré.

Feiern Sie mit uns das hundertjährige Bestehen des Musikvereins Union musicale des Sans-Souci.

Orchester der Carabiniers du Prince de Monaco unter der Leitung von Major Olivier Drean und das Blasorchester von Sans-Souci unter der Leitung von Jean-Pierre Néré.

